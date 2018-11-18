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Эксперты: суд по делу Януковича обязан дать право Ставицкому на свидетельские показания

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Эксперты: суд по делу Януковича обязан дать право Ставицкому на свидетельские показания

Министр энергетики и угольной промышленности Украины 2012-2014 гг Эдуард Ставицкий просит суд по делу Януковича допросить его в качестве свидетеля на ближайшем заседании 19 ноября. Соответствующее заявление Ставицкий отправил коллегии судей и ее председателю Владиславу Девятко 7 ноября. Также 16 ноября екс-министр сделал публичное видеообращение по этому поводу.

«У меня есть множество доказательств правого нигилизма, что проявлялся все эти пять лет в отношении меня и моих бывших колег. Я хочу под присягой расказать правду о том, как все происходило на самом деле, какой был шантаж, как меня просили дать лживые показания в деле Януковича и так далее. Я очень хочу, чтобы мировая общественность и, в первую очередь, народ Украины узнали обо всем этом», — заявил Ставицкий.

Эдуард Ставицкий подчеркнул, что все эти годы он не скрывался и был доступен для общения с украинскими правоохранительными органами, всем было известно, что он проживает в Израиле и он предоставлял свой домашний адрес. При этом Генеральная Прокуратура Украины заявляла, что украинские правоохранительные органы ведут активные поиски «беглого министра» и никак не могут его найти, что и было поводом подачи запроса и досье Ставицкого в Интерпол для его розыска. При этом сам генпрокурор Юрий Луценко подтвердил журналистам факт встречи двух его первых заместителей — Анжелы Стрижевской и Евгения Енина со Ставицким в Израиле в 2016 году.

«Удивлен, что Луценко назвал эту встречу официальной. Мне не вручили ни повестки, ни приглашения на допрос — ничего. Более того, в то время, по запросу Генпрокуратуры меня как будто бы разыскивал Интерпол, но никто меня даже не пытался задержать. И самое интересное — они привезли документы с вымышлеными показаниями против Януковича, и других персон, которые меня пытались принудить подписать. Все детали я готов изложить под присягой в суде!», — сообщил бывший министр.

Со слов Ставицкого, по состоянию на 16 ноября 2018 года он так и не получил никакого ответа или приглашения от правоохранительных и судебных органов Украины быть привлеченным как свидетель в судебном процессе против Януковича. Екс-министр просит судью Владислава Девятко законно отреагировать на его заявление и назначить ему время видеоконференции для дачи свидетельских показаний.

После видеообращения Ставицкого сотни тысяч пользователей соцсетей выступили с призывом «Просим» и настаивают, чтобы Девятко допросил важного свидетеля в этом процессе.

Юридические эксперты выразили полную уверенность, что суд обязан вызвать Ставицкого на допрос, так гласит Закон Украины, пишет европейское издание Euobserve. Ведь его показания могут быть значимыми и повлиять на решение суда, а именно вынести справедливый приговор. Согласно статьи 65 Криминально-процесуального кодекса Украины свидетель — это лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе уголовного производства. А так как Эдуард Ставицкий занимал пост министра во время президентства Виктора Януковича и является непосредственным очевидцем событий 2013-2014 годов и мотивов, и причин написания обращения к Европе и России в феврале и марте 2014 года, его допрос может пролить свет на множество обстоятельств в уголовном деле и судебном процессе, который длится уже полтора года.

Однако, многие считают, что прокуратура не допустит и будет препятствовать допросу Ставицкого. Все помнят эпизод, когда во время очередного судебного заседания на прямой конференцсвязи уже был один из ключевых свидетелей по делу Януковича — Николай Азаров, который тоже хотел предоставить суду факты и обстоятельства того времени, которые должны были быть не просто интересными, а существенными и важными для суда, при этом судья В.Девятко внезапно прекратил допрос свидетелей защиты и покинул зал заседаний. Украинцы с сожалением признают, что нынешняя власть абсолютно не заинтересована в том, чтобы народ узнал правду, а тем более перед выборами Президента Украины.

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Закономерен вопрос — хватит ли мужества у судьи Девятко не стать шестеркой генеральной прокуратуры и исполнить свой профессиональный долг, быть настоящим и честным судьей? И верит ли он, что будет нести уголовную ответственность в случае нарушения Закона? Ведь, как судья и представитель фемиды, он наверняка это осознает очень отчетливо. Процесс над Януковичем — это ведь не просто криминальный процесс, это дело — которое напрямую связано с будущим Украины, пишут журналисты.

Експерты, журналисты и общественность уверены, что это дело является лакмусовой бумагой, тестом на уровень справедливости в Украине. И в первую очередь справедливость украинской судовой системы, которая и без того стала чёрным пятном на имидже страны. Фактически, восприятие Украины мировым сообществом зависит от результатов этого теста.

Виктор Янукович, Эдуард Ставицкий
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