Коболев озвучил цену украинской ГТС, которая никому не нужна

Желающих приобрести долю в украинской газотранспортной системе (ГТС), оценочная стоимость которой составляет $14 млрд, среди иностранных партнеров в настоящее время нет, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Мы пока не видели желания покупать долю украинской ГТС в соответствии с такой оценкой ($7 млрд за 49% — Ред.). Возможно, оно появится позже, но пока ни у кого такого желания нет», — сказал он на «Украинской энергетической неделе» в Киеве в понедельник.
Коболев, которого цитирует «Интерфакс-Украина», напомнил, что целью привлечения иностранного партнера в украинскую ГТС является сохранение транзита российского газа и доходов для государства от такого транзита.
Напомним, Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, который позволяет привлекать надлежащего иностранного партнера в капитал системного оператора на условиях до 49%, хотя возможен и вариант только управления.
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