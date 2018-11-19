Коболев озвучил цену украинской ГТС, которая никому не нужна

Желающих приобрести долю в украинской газотранспортной системе (ГТС), оценочная стоимость которой составляет $14 млрд, среди иностранных партнеров в настоящее время нет, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы пока не видели желания покупать долю украинской ГТС в соответствии с такой оценкой ($7 млрд за 49% — Ред.). Возможно, оно появится позже, но пока ни у кого такого желания нет», — сказал он на «Украинской энергетической неделе» в Киеве в понедельник.

Коболев, которого цитирует «Интерфакс-Украина», напомнил, что целью привлечения иностранного партнера в украинскую ГТС является сохранение транзита российского газа и доходов для государства от такого транзита.

Напомним, Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, который позволяет привлекать надлежащего иностранного партнера в капитал системного оператора на условиях до 49%, хотя возможен и вариант только управления.