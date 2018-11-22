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В Гватемале бывшего военного приговорили к 5160 годам тюрьмы

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В Гватемале бывшего военного приговорили к 5160 годам тюрьмы

Суд в Гватемале приговорил отставного военного Сантоса Лопеса Алонзо, служившего в спецподразделении местных вооруженных сил Каибилес (Kaibiles), к 5160 годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство EFE. Мужчина был признан виновным в участии в массовых убийствах мирных жителей в общине Дос-Эррес во время гражданской войны 1960-1996 годов в Гватемале.

Лопес Алонзо несет ответственность за убийство 171 человека в декабре 1982 года, пришел к выводу судья Элвис Дэвид Эрнандес. За каждую из жертв бывшему военному он назначил по 30 лет тюрьмы. Еще 30 лет лишения свободы ему дали за преступления против человечности. Таким образом, общий тюремный срок, к которому был приговорен мужчина, составил 5160 лет.

Однако за решеткой Лопес Алонзо, как уточняет 20minutos, проведет не более 50 лет — в Гватемале этот срок является максимальным, разрешенным законом. В настоящий момент отставному военному 66 лет.

Лопес Алонзо, как выяснили в суде, был одним из 40 бойцов гватемальского спецпродразделения Каибилес, которые прибыли в общину Дос-Эррес в муниципалитете Ла-Либертад в декабре 1982 года. Военные искали 22 автомата, которые, по их мнению, несколько месяцев назад украли у них повстанцы. В регионе бойцы спецподразделения, согласно материалам суда, находились в период с 4 по 6 декабря 1982 года. Над местными жителями они устроили настоящую расправу — насиловали женщин, убивали и избивали детей, мужчин и пожилых людей. Суд впоследствии признал действия военных «вероломством»: они действовали, «умышленно», применяя «чрезмерное насилие» и «жестокость».

Под судебным следствием по этому делу Лопес Алонзо, как уточняет EFE, оказался только в прошлом году. В августе 2016 года он был депортирован в Гватемалу из США. Международный ордер на его арест был выдан в 1999 году. Сам подсудимый, по данным 20minutos, утверждал, что не виновен.

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Согласно докладу ООН, в результате гражданской войны в Гватемале погибли 200 тыс. человек, еще 45 тыс. числятся пропавшими без вести. Ответственность за по меньшей мере 97% смертей, по версии специалистов ООН, несут армия Гватемалы и ее военизированные подразделения.

Гватемала
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