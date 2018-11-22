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Кабмин начал проверку в отношении главы ГАСИ Кудрявцева из-за поддельных документов

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Кабинет министров Украины начал проверку в отношении начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексея Кудрявцева по подозрению в подделке документов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, предоставившие копию соответствующего постановления Кабмина.

В частности, сообщается, что в Кабинет министров поступила информация о том, что диплом главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева является поддельным. По данным источников, вопросы возникли и к другим документам, поданным Кудрявцевым при вступлении в должность.

На заседании правительства в среду, 21 ноября, было озвучено предложение Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) провести расследование предоставленных Кабмину фактов. А на время расследования – отстранить Кудрявцева от должности.

После обсуждения этого вопроса Кабинет министров отклонил предложение Нацагентства по вопросам госслужбы и постановил в недельный срок провести проверку в отношении Алексея Кудрявцева по вышеизложенным фактам. Проверку должны провести НАГС вместе с Министерством образования и МВД.

Напомним, на днях в Государственной архитектурно-строительной инспекции произошел громкий скандал. 15 ноября на взятке в 4,5 тыс. долларов сотрудники Генеральной прокуратуры и силами управления «К» Службы безопасности Украины задержали главу Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области Сергея Циклинского и главного инспектора этой же организации Владислава Вакуленко. По информации генерального прокурора Юрия Луценко, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили указанную сумму за согласование строительной документации.

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Позже была опубликована информация о том, что суд отпустил Циклинского и Вакуленко под залог. Отметим, что Сергей Циклинский установил своеобразный рекорд, попавшись на взятке спустя всего 21 день после назначения на должность.
В то же время, по информации СМИ, Сергей Циклинский является креатурой главы ГАСИ Алексея Кудрявцева. По данным следствия, именно Кудрявцев стоит не только за назначением Циклинского главой Херсонской ГАСИ, но и за его деятельностью на этом посту. Согласно данным источников, при аресте Сергея Циклинского сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры обнаружили на его телефоне переписку с Алексеем Кудрявцевым. Сообщается, что переписка имеет компрометирующее ее участников содержание, однако подробности ее пока не раскрываются.

ГАСИ, Алексей Кудрявцев
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