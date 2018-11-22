Концентрация парниковых газов в атмосфере поставила новый рекорд

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2017 году достигла рекордного уровня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) ООН.
Признаков изменения этой тенденции, которая ведет к долгосрочному изменению климата, повышению уровня моря и кислотности океанских вод и возникновению погодных аномалий, нет, отмечается в докладе.
В прошлом году концентрация углекислого газа (CO2) повысилась до 405,5 части на миллион (ppm) по сравнению с 403,3 ppm в 2016 году и 400,1 ppm в 2015 году. Сейчас данный показатель превышает доиндустриальный уровень (до 1750 года) на 146%.
Концентрация закиси азота составляет сейчас 329,9 части на миллиард (ppb), что на 122% превышает доиндустриальный уровень. Концентрация метана достигла 1859 ppb, увеличившись за этот период на 257%.
Кроме того, происходит замедление темпов уменьшения концентрации трихлорфторметана (CFC-11) — парникового и озоноразрушающего газа, запрещенного Монреальским протоколом 1987 года. Это объясняется его продолжающимся производством в странах восточной Азии.
«Возможности действий (с целью уменьшения содержания газа в атмосфере — Ред.) уже почти нет, — заявил глава ВМО Петтери Таалас. — Без быстрого сокращения выбросов CO2 и других парниковых газов, климатические изменения будут иметь все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле».
По его словам, сопоставимая концентрация углекислого газа в атмосфере планеты наблюдалась 3-5 млн лет назад, когда температура была выше на 2-3 градуса Цельсия, а уровень моря — на 10-20 метров.
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