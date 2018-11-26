30 дней вместо 60 и выборы вовремя – Порошенко меняет указ о военном положении

Президент Петр Порошенко решил изменить свой указ о ведении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней. Об этом он заявил во время телевизионного обращения.
«Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал сегодня мне объявить военной состояние на 60 дней. Хочу объявить свое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней», — сказал Порошенко.
Кроме того он заверил, что военное положение не повлияет на сроки проведения выборов.
«Военное положение будет длиться 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года», — заявил глава государства.
Также Порошенко рассказал о серьезной угрозе операции на суше против Украины.
«Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции на суше против Украины. У меня в руках — тайный документ, сводка наших разведывательных органов. Тут на несколько страниц — детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину», — сказал он.
Президент добавил, что речь идет о самолетах, вертолетах, танках, ракетных комплексах и БТР.
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