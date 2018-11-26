У Меркель опровергли информацию о скором вступлении Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не называла украинской стороне прогнозируемых сроков по вступлению в Европейский союз, этот вопрос сейчас не актуален. Об этом заявила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы правительства ФРГ.
Ранее нардеп Игорь Кононенко (фракция «Блок Петра Порошенко») в телеэфире рассказал, что глава немецкого Кабмина во время одного из визитов в Киев якобы «впервые назвала примерный срок», который необходимо преодолеть стране для вступления в ЕС. «Прозвучал срок 5-8 лет», — отметил он.
«Такого высказывания не делалось, а вопрос о членстве Украины в Европейском союзе в настоящее время не стоит, — заявили в Кабмине ФРГ. — Страна связана с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации».
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