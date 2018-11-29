Меркель обещает поговорить про Украину с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что западные страны вводили санкции против России для защиты принципов международного права, события в Керченском проливе она обсудит с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не вводим санкции против России ради санкций, напротив, мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже если территориально они находятся рядом с Россией, имеют право на собственное развитие, — заявила Меркель на немецко-украинской конференции в Берлине. — Это принципы международного права».

Говоря о событиях в Керченском проливе, как передает Die Welt, канцлер ФРГ потребовала освободить украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками. Также она настаивает на том, чтобы Мариуполь не был блокирован. После строительства Крымского моста ситуация с судоходством в Азовском море ухудшилась, добавила Меркель. «Я поговорю об этом с российским президентом на саммите G20», — заключила немецкий канцлер.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и захватили два украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые, согласно версии ФСБ России, незаконно вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украина настаивает, что имеет право прохода через Керченский пролив в Мариуполь и считает действия России агрессией.