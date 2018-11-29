Войти
Порошенко призвал страны Запада направить свои корабли в Черном море
позиция
Порошенко призвал страны Запада направить свои корабли в Черном море
Россия заблокировала доступ к украинским портам в Азовском море
резонанс
Россия заблокировала доступ к украинским портам в Азовском море

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Посол США заявила, что Россия «переступила черту»

422
Посол США заявила, что Россия «переступила черту»

Российская Федерация захватом украинских кораблей переступила черту, официально подтвердив свое участие в агрессии против Украины. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович на II Международной конференции по морской безопасности, сообщает «Укринформ».

«Россия в воскресенье переступила черту. Скептики, чиновники больше уже не могут отрицать то, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт — будь то зеленые человечки, или сепаратисты, — можно отследить четко», — подчеркнула она.

«Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС перевело конфликт с суши на море. Это нападение представляет собой опасную сентенцию и является частью схемы российских действий», — добавила Йованович.

Посол напомнила, что Россия 5 лет ведет войну, которая привела к более чем 10 тысячам потерянных жизней.

«Россия пыталась подать вымышленные основания, объясняя, что она не участвует в этом конфликте. Россия прогнозируемо прибегала к дезинформации, различные должностные лица находили разные объяснения, чтобы сбить с толку общественность, прессу и иностранных госслужащих. Это не должно озадачивать, ведь факты четкие», — подчеркнула Йованович.

Посол отметила, что захват украинских моряков является нарушением международного права.

«Мы призываем Россию прекратить эскалацию той обстановки, которую создала Россия, вернуть Украине задержанных членов экипажа кораблей», — подчеркнула Йованович.

Читайте также: Троих госпитализированных украинских моряков выписали из российской больницы

Посол заверила, что США поддерживают право Украины отстаивать свои права.

«Мы будем продолжать стоять рядом с украинским народом против российской агрессии. И наша поддержка не только словесная», — подытожила Йованович.

Россия, Керченский пролив, Мэри Йованович
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 ноября 2018
Среда, 28 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О субъектности и объектности в экономике

Внешние факторы влияют на политику Украины в гораздо большей мере, чем принято считать в экспертном сообществе – наша страна является объектом геополитики. То же самое нужно сказать и об экономике. Достаточно привести одну цифру - доля ВВП Украины в мировом ВВП составляет чуть более 0,1% - и становится ясно: мы ничтожно малы в масштабе мировой экономики, полностью от нее зависим, являясь объектом.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016