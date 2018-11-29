Посол США заявила, что Россия «переступила черту»

Российская Федерация захватом украинских кораблей переступила черту, официально подтвердив свое участие в агрессии против Украины. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович на II Международной конференции по морской безопасности, сообщает «Укринформ».
«Россия в воскресенье переступила черту. Скептики, чиновники больше уже не могут отрицать то, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт — будь то зеленые человечки, или сепаратисты, — можно отследить четко», — подчеркнула она.
«Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС перевело конфликт с суши на море. Это нападение представляет собой опасную сентенцию и является частью схемы российских действий», — добавила Йованович.
Посол напомнила, что Россия 5 лет ведет войну, которая привела к более чем 10 тысячам потерянных жизней.
«Россия пыталась подать вымышленные основания, объясняя, что она не участвует в этом конфликте. Россия прогнозируемо прибегала к дезинформации, различные должностные лица находили разные объяснения, чтобы сбить с толку общественность, прессу и иностранных госслужащих. Это не должно озадачивать, ведь факты четкие», — подчеркнула Йованович.
Посол отметила, что захват украинских моряков является нарушением международного права.
«Мы призываем Россию прекратить эскалацию той обстановки, которую создала Россия, вернуть Украине задержанных членов экипажа кораблей», — подчеркнула Йованович.
Посол заверила, что США поддерживают право Украины отстаивать свои права.
«Мы будем продолжать стоять рядом с украинским народом против российской агрессии. И наша поддержка не только словесная», — подытожила Йованович.
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