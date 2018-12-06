Китай требует от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei

Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Китай уже заявил о своей решительной позиции Соединенным Штатам и Канаде. Мы требуем от этих стран немедленно объяснить причины задержания и освободить задержанную. Мы также требуем обеспечить соблюдение ее законных прав и интересов», — заявил официальный представитель МИД КНР.
Комментируя обвинения в адрес Мэн Ваньчжоу с якобы имевшими место нарушениями американских санкций против Ирана, Гэн Шуан подчеркнул, что «Китай, будучи постоянным членом СБ ООН, строго и неукоснительно соблюдает все резолюции Совбеза, но выступает категорически против любых односторонних санкций, вводящихся вне решений Совета Безопасности ООН».
Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях заместителя председателя совета директоров компании.
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