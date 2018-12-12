Европарламент принял резолюцию с призывом усилить санкции против России

Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены. Заседание транслировалось на сайте Европарламента.
Как сообщает УП, 433 европарламентариев проголосовали «за», 105 — «против», воздержались 30 депутатов.
Европарламентарии осудили акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября во Керченском проливе, и потребовали немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.
«Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации», — говорится в резолюции.
Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.
«Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море», — говорится в документе.
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