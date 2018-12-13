Комитет избирателей Украины назвал наиболее и наименее эффективных депутатов Верховной Рады

Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал самых эффективных и самых неэффективных депутатов Верховной Рады VIII созыва. Согласно сообщению на сайте организации, эффективность рассчитывалась за четыре года работы парламента и определялась как отношение количества поданных депутатом законопроектов к принятым законам.
Наиболее производительным депутатом стал член фракции Блока Петра Порошенко, совладелец ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Глеб Загорий с показателем 47%.
«За четыре года каждый второй законопроект политика стал законом: подано — 53, принято — 25», — отмечает КИУ.
Среди лидеров депутатских фракций тройка самых эффективных выглядит так: Артур Герасимов из БПП (32%), Максим Бурбак из «Народного фронта» (26%) и Олег Ляшко из Радикальной партии (20%).
Наименее производительным депутатом стал внефракционный Евгений Мураев.
«За четыре года он подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят», — сообщает КИУ.
В список неэффективных политиков также попали члены Оппозиционного блока Юрий Солод (111/0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0).
По данным КИУ, всего в Раде 48 политиков, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. Среди них — Вадим Рабинович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Виктор Шевченко (73/0), Сергей Кивалов (34/0), Михаил Добкин (6/0).
Верховная Рада Украины VIII созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года, парламентарии приняли присягу 27 ноября 2014 года. В Раду было избрано 423 депутата: 225 по спискам политических партий и 198 мажоритарщиков. В 27 округах, которые находятся в оккупированном Крыму и на подконтрольной боевикам территории Донбасса, выборы не проходили.
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