Под прицелом СБУ более 30 строительных площадок в центре Киева

Не «Taryan Towerse» единым: СБУ заинтересовалось десятками стройплощадок в центре Киева

TARYANGROUP оказалась не единственной компанией, к которой СБУ пытается применить незаконные рычаги давления. В распоряжение LIGA.net попало письмо Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ с перечнем 30 площадок, при разработке документации на строительство которых не было получено согласований от Министерства культуры.

Напомним, как сообщил на днях в открытом видеообращении к Президенту Украины основатель «TARYANGROUP» Артур Мхитарян, люди СБУ требуют от него 1 млн. дол. за разрешительные документы Минкульта. По его словам, в подобной ситуации оказались множество компаний отрасли.

Кроме ЖК «Taryan Towers», в перечень попали ЖК «Podil Plaza&Residence», «Alter Ego», «Tetris Hall», «Новопечерский квартал № 5», «Edelweiss House», «Elyseum», «Cardinal», «Victory V», «TetrisHall», «Hhouse», «Crystal House», «Aurum», «Cosmos», «Стиль», «Эдельдорф», «Камертон», клубные дома «Struetinsky», «Малевича, 48», БЦ «Реноме» и другие объекты.

Как сообщалось ранее, вся градостроительная деятельность в Украине урегулирована законом «О регулировании градостроительной деятельности». Единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция — ГАСИ. Осуществляя любые действия по проверке качества строительства якобы с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства, СБУ фактически подменяет специальные государственные органы.