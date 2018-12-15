Порошенко обратился к людям, находящимся на Софийской площади

Президент Петр Порошенко благодарен людям, которые пришли сегодня к храму Святой Софии, где будет проходить Всеукраинский православный объединительный собор. Об этом он написал в Facebook.
Щасливий зустрітися з вірянами, які сьогодні зібралися на Софійській площі. Ці щирі українці - не свідки, а творці історії, безпосередні учасники величного таїнства. Дякую, що прийшли сьогодні на Софійську площу!Posted by Петро Порошенко on Saturday, December 15, 2018
«Счастлив встретиться с верующими, которые сегодня собрались на Софийской площади. Эти истинные украинцы — не свидетели, а творцы истории, непосредственные участники величественного таинства. Спасибо, что пришли сегодня на Софийскую площадь!» — написал он.
Как сообщили в пресс-службе УПЦ КП, в Софии Киевской уже начался Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине, который и получит Томос для нее.
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