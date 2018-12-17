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Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений, - СМИ

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Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений, - СМИ

На днях известный киевский застройщик, основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил, что его шантажирует СБУ и требует за решение вопросов с Министерством культуры $1 млн. По словам Артура Мхитаряна, за последние два года, искусственно созданы барьеры для получения согласований в Министерстве культуры и организована коррупционная «кормушка».

Издание «Цензор.НЕТ» написало, что происходит на рынке недвижимости и почему строительные компании бунтуют.

Каждая коррупционная схема имеет свое имя. Как пишет издание «Нашi гроши», заместителя министра культуры Тамару Мазур на строительном рынке знают многие. В Минкульт она пришла из Верховной Рады, будучи помощником нардепа Павла Петренко. Фактически вся вертикаль Минкульта по охране культурного наследия — бывшие юристы Минюста. В том числе начальник Управления охраны культурного наследия и заповедников Александр Епифанов.

Как пишет общественная организация «Стоп коррупции»: «За крупную взятку можно согласовать с Министерством культуры любые строительные работы в любом исторически-ценном месте. Без взятки застройщик непременно получит отказ с размытой формулировкой. А все, потому что именно в руках Мазур и Епифанова находится своеобразный рычаг влияния на градостроительную деятельность, предоставление разрешений и согласований на строительные работы в исторических ареалах городов, на реконструкцию или снос домов-памятников...».

Нищук эту тему не комментирует, как и вопросы охраны культурного наследия, выданные и не выданные документы Минкульта.

Ирина Карманова, член Научно-Методического Совета Минкульта считает, что причиной может быть актерская карьера Нищука.

«Муж Тамары Мазур, Артем Янчук является сыном кинорежиссера Олеся Янчука, который снимал в своих фильмах актера Нищука», — пишет в своих статьях Ирина Карманова.

Сама же Тамара Мазур никак не комментирует эти темы.

При этом, отмечают журналисты, нужно назвать несколько фактов о том, почему Минкульт не имеет права согласовывать документы ИМО.

Во-первых, ни законами Украины, ни постановлениями КМУ необходимость получения согласования ИМО в Минкульте не предусмотрена и даже не определен сам термин «историко-градостроительное обоснование».

Во-вторых, требование Минкульта согласовывать ИМО принято без соблюдения процедур «методическими рекомендациями» самого Минкульта, которые не согласовываются в Министерстве юстиции, но фактически применяется как обязательный акт, несмотря на его номинальный рекомендательный характер.

В-третьих, право вести строительные работы выдает ГАСИ. Процедура его получения не предусматривает согласованного ИМО.

Напомним, ранее народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook рассказал о том, что чиновники СБУ, ГПУ, Минкульта откровенно шантажируют предпринимателей строительной отрасли с целью получения огромных сумм взяток.

«Как только ты начинаешь подготовку строительных работ, тебя „приглашают на разговор“ в правильные кабинеты, показывают материалы уголовного производства и настойчиво рисуют, сколько и кому надо занести, чтобы нужные документы в Министерстве культуры оказались подписанными», — пишет народный депутат.

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Также нужно напомнить, что ранее в сети появилось публичное видеообращение основателя Taryan Group Артура Мхитаряна к президенту Украины, в котором он заявляет о вымогательстве со стороны СБУ в размере 1 млн дол. за получение разрешительных документов Минкульта.

коррупция, строительство, Минкультуры, Тамара Мазур
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