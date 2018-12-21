Нижняя палата парламента Франции одобрила действия властей в ответ на протесты

Национальное собрание Франции одобрило введение президентом Эмманюэлем Макроном экономического и социального чрезвычайного положения из-за протестов «желтых жилетов». Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
За законопроект выступили 153 человека, против — 9, при этом еще 58 депутатов воздержались от голосования. Законопроект внесли в собрание 19 декабря. В пятницу его рассмотрят на заседании Сената.
Протесты «желтых жилетов» во Франции начались в середине ноября. Они связаны с ростом цен на бензин и экологическим налогом на топливо. По словам главы МВД страны Крисофа Кастанера, число протестующих спревысило125 тыс. человек.
В связи со сложившейся ситуацией Макрон заявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения во Франции. Согласно нему, правительство должно повысить максимальный уровень зарплаты на €100 с января 2019 года. Также планируется отменить увеличение налога на соцобеспечение для пенсионеров, которые получают меньше €2 тыс. в месяц.
Госсекретарь Оливье Дюссо, курирующий бюджетную политику, заявил, что предложенные Макроном меры обойдутся бюджету в €8—10 млрд.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016