Нижняя палата парламента Франции одобрила действия властей в ответ на протесты

Национальное собрание Франции одобрило введение президентом Эмманюэлем Макроном экономического и социального чрезвычайного положения из-за протестов «желтых жилетов». Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

За законопроект выступили 153 человека, против — 9, при этом еще 58 депутатов воздержались от голосования. Законопроект внесли в собрание 19 декабря. В пятницу его рассмотрят на заседании Сената.

Протесты «желтых жилетов» во Франции начались в середине ноября. Они связаны с ростом цен на бензин и экологическим налогом на топливо. По словам главы МВД страны Крисофа Кастанера, число протестующих спревысило125 тыс. человек.

В связи со сложившейся ситуацией Макрон заявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения во Франции. Согласно нему, правительство должно повысить максимальный уровень зарплаты на €100 с января 2019 года. Также планируется отменить увеличение налога на соцобеспечение для пенсионеров, которые получают меньше €2 тыс. в месяц.

Госсекретарь Оливье Дюссо, курирующий бюджетную политику, заявил, что предложенные Макроном меры обойдутся бюджету в €8—10 млрд.