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В МЭРТ заметили снижение уровня теневой экономики в Украине

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В МЭРТ заметили снижение уровня теневой экономики в Украине

Уровень теневой экономики в Украине во втором квартале 2018 года снизился на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с предыдущим кварталом, а за год снижение составило 3 п.п., говорится в обнародованном в пятницу отчете Минэкономразвития (МЭРТ) об общих тенденциях теневой экономики в Украине.

«Все методы, с использованием которых оценивается уровень теневой экономики, показали сокращение уровня по сравнению с первым полугодием 2017 года», — отмечается в документе.

Как отмечает МЭРТ, детенизация экономики стала следствием сохранения главных признаков макроэкономической стабильности, соблюдения Нацбанком стратегии инфляционного таргетирования, сохранением высокого уровня деловой активности и улучшения ожиданий в условиях роста потребительского спроса и благоприятной внешней конъюнктуры.

Однако динамика детенизаци сдерживается такими нерешенными проблемами, как сохраняющиеся значительные вызовы стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий, говорится в отчете министерства.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод «расходы населения — розничный товарооборот» — 48% ВВП. Это на 3 п.п. меньше показателя за второй квартал прошлого года, но соответствует показателю по итогам первого квартала этого года. МЭРТ объясняет улучшение этого показателя за год тем, что объем продаж населению потребительских товаров в легальном секторе вырос большими темпами (на 15,9% по сравнению с объемом в первом полугодии 2017 года), чем объем скорректированных денежных расходов на покупку потребительских товаров (13,6%).

Усовершенствованный метод «расходы населения — розничный товарооборот» показал сокращение теневой экономики за год на 2 п.п. — до 54% ВВП, уточняет министерство.

Электрический метод показал сокращение уровня теневой экономики к предыдущему кварталу и аналогичному период предыдущего года на 1 п.п. — до 27% ВВП, монетарный — на 2 п.п., до 23%, а убыточности предприятий — на 3 п.п., до 21% ВВП.

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В то же время МЭРТ зафиксировал увеличение уровня теневой экономики по методу убыточности в двух секторах: на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности — на 9 п.п. и финансовой и страховой деятельности — на 8 п.п.

теневая экономика, МЭРТ
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