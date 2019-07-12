МЭРТ заметило рекордное снижение уровня теневой экономики

По расчетам Министерства экономического развития, в 2018 году уровень теневой экономики составлял 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в отчете «Основные тенденции теневой экономики в Украине», который ежеквартально публикует Минэкономразвития.

Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, министерство отмечает, что это самый низкий уровень, начиная с 2009 года.

«Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом», — отметили в ведомстве.

Напомним, что самый высокий уровень теневой экономики, по данным Минэкономразвития, был зафиксирован в 2014 году, он составлял 43% от официального ВВП.