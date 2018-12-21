«Укрпошта» и Пенсионный фонд договорилась о доставке пенсий в 2019 году

«Укрпошта» достигла согласия с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Консенсус достигнут после принятия решения о выделении Укрпоште 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий.
Сообщается, что филиалы Укрпошты во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ. В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и Укрпоштой во всех регионах Украины без исключения.
Таким образом, все пенсионеры, которые получали пенсии в Укрпоште, и те, кто желает это сделать впервые, беспрепятственно будут их получать и впредь. Кроме того, в компании обещают трудоустроить на вакантные должности бывших работников, если те выявят такое желание. Сейчас в Укрпоште доступны 1,2 тыс вакансий почтальонов и 667 — операторов. Как сообщалось, 1 ноября 2018 года Укрпошта заявила о сокращении админперсонала на 30%.
Также в планах компании — возобновить в ближайшее время работу более 50 отделений связи, а также запустить 11 новых.
Отмечается, что во исполнение поручения президента по обеспечению деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности с 17 декабря текущего года Укрпошта официально приостанавливает все действия, связанные с оптимизацией сельской сети.
Напомним, президент Петр Порошенко 12 декабря заявил, что 500 млн грн в госбюджете должны компенсировать убытки Укрпошты по доставке пенсий. Он также подчеркнул, что считает недопустимым повышение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности.
14 декабря министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что «Укрпошта» остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращения доставки пенсий не будет.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016