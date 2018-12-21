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«Укрпошта» и Пенсионный фонд договорилась о доставке пенсий в 2019 году

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«Укрпошта» и Пенсионный фонд договорилась о доставке пенсий в 2019 году

«Укрпошта» достигла согласия с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Консенсус достигнут после принятия решения о выделении Укрпоште 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий.

Сообщается, что филиалы Укрпошты во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ. В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и Укрпоштой во всех регионах Украины без исключения.

Таким образом, все пенсионеры, которые получали пенсии в Укрпоште, и те, кто желает это сделать впервые, беспрепятственно будут их получать и впредь. Кроме того, в компании обещают трудоустроить на вакантные должности бывших работников, если те выявят такое желание. Сейчас в Укрпоште доступны 1,2 тыс вакансий почтальонов и 667 — операторов. Как сообщалось, 1 ноября 2018 года Укрпошта заявила о сокращении админперсонала на 30%.

Также в планах компании — возобновить в ближайшее время работу более 50 отделений связи, а также запустить 11 новых.

Отмечается, что во исполнение поручения президента по обеспечению деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности с 17 декабря текущего года Укрпошта официально приостанавливает все действия, связанные с оптимизацией сельской сети.

Напомним, президент Петр Порошенко 12 декабря заявил, что 500 млн грн в госбюджете должны компенсировать убытки Укрпошты по доставке пенсий. Он также подчеркнул, что считает недопустимым повышение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности.

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14 декабря министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что «Укрпошта» остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращения доставки пенсий не будет.

Укрпошта, Пенсионный фонд, пенсии
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Пятница, 21 декабря 2018
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