В Беларуси увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров в посылках

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом увеличил нормы беспошлинного ввоза в страну товаров в международных посылках до 200 евро и 31 кг в совокупности в течение месяца, однако оставив ограничение в размере 22 евро и 10 кг для одного почтового отправления, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ „О таможенном регулировании“... Указ увеличивает предельно допустимую месячную норму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности) при сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро и 10 кг», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сняты ограничения на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.

Документ также дает право магазинам беспошлинной торговли реализовывать товары в Национальном аэропорту «Минск» при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

В сообщении отмечается, что в целом данным документом «урегулированы вопросы, отнесенные договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза к компетенции национальных законодательств, а также закреплен принцип справедливости и добросовестности, означающий, что все противоречия и неясности в актах таможенного законодательства толкуются в пользу декларанта (плательщика)».

В конце декабря 2017 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил поэтапное снижение в Евразийском экономическом союзе лимита беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов с 1000 евро до 500 евро с 2019 года и до 200 евро — с 2020 года. При этом страны ЕАЭС могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза.