«Укроборонпром» и мэр Одессы: кого Россия добавила в санкционнный список

Список украинских компаний, в отношении которых правительство РФ ввело экономические санкции, пополнили оборонные и энергетические предприятия. Соответствующий документ размещен во вторник на сайте правительства РФ.
В частности, в список вошли концерн «Укроборонпром» и военное предприятие «Укрспецэкспорт». Также санкции наложены на публичное акционерное общество «Центрэнерго» и «Государственный экспортно-импортный банк Украины».
В список включена страховая группа «ТАС», а также «Первая логистическая компания».
Помимо этого, новые ограничения коснулись начальника главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. В список попали мэр Одессы Геннадий Труханов, депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул и первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
Кроме того, в обновленный санкционный список внесены экс-нардеп от «Партии регионов» Борис Колесников и действующие нардепы Вадим Новинский и Михаил Добкин, которые не вошли в новое объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также сопредседатель депутатской группы «Партия» Возрождение" Виталий Хомутынник.
В список также внесли внефракционного нардепа, лидера новосозданной партии «Наши» Евгения Мураева, который состоял в партии «За життя» Вадима Рабиновича. Их имена значатся наряду с еще целым перечнем депутатов от «Блока Петра Порошенко», партии «Самопомощь» и других чиновников.
Предыдущий список состоял из 68 компаний, теперь в нем числятся 75 предприятий.
Напомним, что впервые постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний Медведев подписал 1 ноября 2018 года. Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.
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