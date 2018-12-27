Майкл Блумберг готов потратить на свою президентскую кампанию более $100 млн

Ранее миллиардер сообщал, что в феврале окончательно определится с возможностью своего участия в президентской гонке в 2020 году.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг будет готов израсходовать на свою президентскую кампанию более $100 млн из собственных средств, если в итоге примет решение баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

Ранее Блумберг в интервью агентству Associated Press сообщал, что в феврале окончательно определится с возможностью своего участия в следующей президентской гонке.

Как передает CNBC со ссылкой на политического советника Блумберга Говарда Вулфсона, экс-мэр будет готов потратить сумму, значительно превышающую означенные $100 млн. Как напомнил Вулфсон, миллиардер потратил около $100 млн из собственных средств во время участия в выборах мэра в 2009 году.

Как отмечает CNBC, Блумберг таким образом может получить значительное преимущество перед наиболее популярными демократами, которые заявляли об амбициях вступить в борьбу за должность главы государства, однако не обладают такими крупными средствами. Среди наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии телеканал называет бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также сенаторов Кори Букера (от штата Нью-Джерси), Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс), Камалу Харрис (от штата Калифорния).

76-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как основатель одноименного агентства финансовых новостей и филантроп. Миллиардер считается одним из богатейших людей США, по состоянию на конец декабря журнал Forbes оценивает его капитал в более чем $42 млрд.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, он зарегистрировался республиканцем. В 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик. В октябре он вновь зарегистрировался в качестве члена Демократической партии.