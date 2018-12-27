Неизвестные напали на церковь в Вене: множество раненых

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены.
По данным правоохранительных органов, нападавшие сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен план «Перехват».
Газета Kurir сообщила, что тяжелые ранения получили от восьми до 15 человек.
На месте происшествия в районе Флоридсдорф работает следственно-оперативная группа и подразделение специального назначения полиции Вены. Близлежащие улицы перекрыты, полиция ведет розыск двоих преступников. По данным газеты, в поисках участвуют более 10 полицейских машин и вертолет.
Полиция предполагает, что целью нападения неизвестных на церковь в Вене было ограбление, версию о теракте можно исключить.
«Согласно нынешнему состоянию расследования, по меньшей мере один из неизвестных преступников, вероятно, потребовал ценные предметы и наличные», — сообщила полиция Вены в Twitter.
«Точный мотив на данный момент неизвестен, возможность террористического мотива во всяком случае можно исключить», — отметили в полиции.
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