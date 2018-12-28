«Укрзализныця» увеличила количество «праздничных» поездов до 39

«Укрзализныця» на зимние праздники назначила уже 39 дополнительных поездов на 311 рейсов. Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, назначен дополнительный поезд № 285/276 Днепр — Львов и открыта продажа билетов на рейс поезда № 219 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы, который состоится 30 декабря.
Дополнительный поезд № 285/276 Днепр — Львов осуществит рейсы в направлении Львова 29 декабря и 1, 3, 7 и 11 января. В направлении Днепра — 30 декабря и в 2, 4, 8 и 12 января.
Из Днепра поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать во Львов на следующий день в 12:49. Из Львова поезд будет отправляться в 14:13 и прибывать в Днепр на следующий день в 8:26.
Поезд № 219 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы из Киева отправится в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы — в 17:12.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016