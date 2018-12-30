Доля украинского языка на телевидении достигла 92%

Украинский язык укрепил доминирующие позиции на общенациональных радиостанциях и телевидении в 2018 году. Об этом сообщил в воскресенье член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
«Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций — 86%», — написал он в Facebook.
По его словам, благодаря «европейским» квотам, в 2018 году «украинский телевизионный контент» в эфире общенациональных ТВ-каналов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады — 14%, при этом российский сократился до исторического минимума в 7%.
«По итогам двух лет действия квот, более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке. Чтобы обеспечить выполнение закона о языковых квотах, Нацсовету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн гривен», — уточнил чиновник.
Отметим, что с 8 ноября на Украине вступил в силу третий этап ужесточения квот, которые устанавливают обязательную минимальную долю песен и информационных передач на украинском языке в радиоэфире. Теперь она должна составлять не менее 35% и не менее 60% соответственно.
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