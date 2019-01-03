Число жертв обрушения части дома в Магнитогорске выросло до 38

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в российском Магнитогорске возросло до 38 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Судьба еще трех остается неизвестной. Разбор завалов на месте ЧП продолжается уже четвертые сутки.

По сообщениям российских СМИ, на данный момент опознаны 22 жертвы трагедии, среди них трое детей. По предварительным данным, среди тех, кто остался под завалами, детей нет.

Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Правоохранители рассматривают взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.