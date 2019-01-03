В Магнитогорске закончили поиск погибших под завалами: 39 погибших

В результате поисково-спасательной операции в российском Магнитогорске удалось извлечь из-под обломков тела 39 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна. По его словам, больше никого в развалинах нет.
«Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена», — сказал он.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили о том, что около 15:00 по Киеву в развалинах подъезда удалось найти тело погибшей женщины, которая стала 39-й жертвой трагедии.
На данный момент опознаны тела 38 погибших.
Изначально в МЧС заявляли о том, что всего под завалами мог находиться 41 человек.
В дальнейшем на месте завала будут проводиться инженерно-строительные работы.
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Приоритетной версией произошедшего остается взрыв бытового газа. Официальные лица уверяют, что следов взрывчатки на месте обрушения обнаружить не удалось.
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