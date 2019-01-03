«Нафтогаз» раскритиковал постановление Кабмина о монетизации субсидий

НАК «Нафтогаз Украины» раскритиковал правительственное постановление № 1176 от 27 декабря 2018 года о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме за нежелание рассчитываться живыми деньгами.

«К сожалению, наши замечания и предложения не учтены. Мы предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на свой счет и самостоятельно, без преград распоряжались ими. В то же время деньгами и дальше будут распоряжаться поставщики услуг», — указано в комментарии к постановлению на странице НАК в Facebook.

«И маленькая изюминка — если государство будет рассчитываться не вовремя, субсидиантам придется оплачивать полный счет самостоятельно», — добавили в компании.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 года вступил в силу порядок предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.

Субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. Домохозяйства, которым субсидия назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком — путем перечисления бюджетных средств местным органам социальной защиты населения на счета организаций, предоставляющих услуги.

С мая 2019 года назначение субсидии домохозяйствам, которые ее получали на протяжении 2018/2019 года, будет предоставляться в денежной форме только после предоставления нового заявления и декларации, в которых обязательно определяется номер мобильного телефона заявителя.

Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий. Администрирование механизма монетизации будет осуществлять государственный Ощадбанк.