На Рождество в Софии Киевской проведут службу и покажут Томос

В понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием президента Петра Порошенко, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.

Об этом сообщается на странице Православной церкви Украины в Facebook.

"На праздник Рождества Христова в древней святыни украинского народа - святой Софии Киевской - Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию свт. Василия Великого. Его Блаженству сослужить будут епископат и духовенство объединенной Церкви", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из-за мероприятия безопасности вход в собор Святой Софии и на его территорию во время литургии будет ограничен.

Все верующие смогут принять участие в молитве и наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко, в состав которой входит и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в эти выходные в Турции примет участие в подписании Томоса об автокефалии и передачи его предстоятелю Православной церкви Украины.