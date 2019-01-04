На Рождество в Софии Киевской проведут службу и покажут Томос

В понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием президента Петра Порошенко, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.
Об этом сообщается на странице Православной церкви Украины в Facebook.
"На праздник Рождества Христова в древней святыни украинского народа - святой Софии Киевской - Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию свт. Василия Великого. Его Блаженству сослужить будут епископат и духовенство объединенной Церкви", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что из-за мероприятия безопасности вход в собор Святой Софии и на его территорию во время литургии будет ограничен.
Все верующие смогут принять участие в молитве и наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.
Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко, в состав которой входит и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в эти выходные в Турции примет участие в подписании Томоса об автокефалии и передачи его предстоятелю Православной церкви Украины.
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