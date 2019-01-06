Порошенко пообещал уважать свободу вероисповедания каждого гражданина

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого гражданина страны.
«Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина», — сказал он в обращении, которое транслировали украинские каналы после церемонии вручения в Стамбуле Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Порошенко отметил, что для украинцев своя церковь — это гарантия их духовной свободы. «Это залог общественного согласия», — подчеркнул он, которого цитирует Интерфакс-Украина.
По словам президента, Томос для Украины — это фактически еще один акт провозглашения независимости страны.
«Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью», — заявил Порошенко.
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