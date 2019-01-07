Войти
Порошенко призвал мировые церкви признать ПЦУ
позиция
Порошенко призвал мировые церкви признать ПЦУ
Трамп рассказал о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
дружба народов
Трамп рассказал о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

курьез
RSS

Индийские ученые заявили об ошибочности теорий Эйнштейна и Ньютона

169
Индийские ученые заявили об ошибочности теорий Эйнштейна и Ньютона

На ежегодном заседании Индийского научного конгресса, открытого премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прозвучали высказывания, ставящие под сомнения открытия Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна. Также в выступлениях некоторых индийских ученых звучали утверждения, что древние индусы знали о существовании стволовых клеток и вели исследования в этой области, сообщает BBC.

Индуистская мифология и теории, основанные на этой религии, уже не впервые становятся частью программы Индийского научного конгресса.

Глава одного из университетов на юге Индии процитировал в своем выступлении древний индуистский текст в качестве доказательства того, что стволовые клетки были обнаружены в Индии тысячелетия назад.

Нагешвар Рао, вице-президент университета Андра, заявил, что демон из индуистского эпоса «Рамаяна» имел самолеты 24 различных типов и сеть посадочных полос на Цейлоне.

Другой ученый из университета в штате Тамил-Наду, доктор К. Кришнан, выступая на конференции, заявил, что Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн ошибались в своих физических теориях, и что гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном, следует переименовать в честь премьер-министра Нарендры Моди.

По словам Кришнана, Ньютон не понимал природу гравитационных сил отталкивания, а теории Эйнштейна вводят людей в заблуждение.

Индийская ассоциация научных конгрессов, в свою очередь, выразила серьезную озабоченность этими высказываниям. В ее ответном заявлении отмечается, что никто не ставит под сомнение эстетическую ценность древних текстов, но было бы нелепо видеть в них научные истины.

«Мы не разделяем их взгляды и дистанцируемся от их высказываний. Мы считаем их неуместными», — заявил Пременду Матур, генеральный секретарь Индийской ассоциации научных конгрессов.

В прошлом году замминистра образования Сатьяпал Сингх заявил, что впервые самолеты упоминаются в древнем индуистском эпосе «Рамаяна». По его словам, первый прототип самолета был изобретен индийцем по имени Шивакар Бабуджи Талпаде за восемь лет до братьев Райт.

В 2014 году премьер-министр Нарендра Моди заявил на встрече с врачами и медицинскими работникам в больнице Мумбаи, что сюжет о боге мудрости и благополучия Ганеше, который имел голову слона и тело человека, свидетельствует о том, что в Древней Индии существовала косметическая хирургия.

Читайте также: Документальные фильмы 2018 года, которые однозначно стоит посмотреть

В январе 2017 года министр здравоохранения штата Раджастхан заявил о важности понимания научного значения коровы, которая, по его словам, является единственным животным в мире, которое вдыхает и выдыхает кислород.

Индия, ученые
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 января 2019
Воскресенье, 6 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Индийские ученые заявили об ошибочности теорий Эйнштейна и Ньютона

На ежегодном заседании Индийского научного конгресса, открытого премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прозвучали высказывания, ставящие под сомнения открытия Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна. Также в выступлениях некоторых индийских ученых звучали утверждения, что древние индусы знали о существовании стволовых клеток и вели исследования в этой области, сообщает BBC.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016