Кабмин одобрил передачу 90% прав «Надра Юзовская» в СРП по Юзовской площади компании Yuzgaz

Кабинет министров Украины одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО «Надра Юзовская» в соглашении о разделе продукции (СРП) на добычу углеводородов на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.).

Соответствующее распоряжение № 1089-р от 18 декабря 2018 года опубликовано в правительственной газете «Урядовый курьер» 5 января.

Дополнительные соглашения к СРП, предполагающие передачу прав, уполномочен подписать министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Кабинет министров на заседании 18 декабря 2018 года принял решение о передаче права инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta.