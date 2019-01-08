Более 200 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в ЮАР

Два поезда столкнулись в городе Претория в Южно-Африканской республике. В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.

По данным службы, из-за столкновения поездов также пострадали 200 человек. Инцидент произошел на железнодорожной станции Mountain View.

Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.