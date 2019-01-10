Войти
Премьер озвучил свои прогнозы касательно роста ВВП в этом году
макроэкономика
Премьер озвучил свои прогнозы касательно роста ВВП в этом году
Мининфраструктуры хочет распределять грузовые вагоны «Укрзализныци» через ProZorro
инициатива
Мининфраструктуры хочет распределять грузовые вагоны «Укрзализныци» через ProZorro

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые рассказали, во что превратится Солнце после его смерти

492
Ученые рассказали, во что превратится Солнце после его смерти

Солнце превратится в гигантский кристаллический объект через несколько миллиардов лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature международной группой ученых из Уорикского университета (Великобритания).

По данным исследователей, трансформация Солнца в кристалл произойдет по аналогии с эволюцией белых карликов — компактных «выгоревших» звезд, лишенных собственных источников термоядерной энергии.

Как отмечают специалисты, процесс кристаллизации этих космических объектов протекает в несколько этапов. Когда при падении температуры металлы и кислород в ядре белых карликов затвердевают, углерод, гелий и водород остаются жидкими. Затвердевшая материя попадает в центр звезды, вытесняя остальные атомы. В конечном счете звезда превращается в шар размером с Землю, плотность ядра которого настолько огромна, что один кубический сантиметр его вещества имеет массу порядка 10 тонн.

Подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед, указали ученые. По словам главы исследовательской группы Пьера-Эмманюэля Тремблэя, процесс кристаллизации присущ всем звездам среднего размера, включая Солнце, которое относится к классу желтых карликов.

«Миллиарды белых карликов уже завершили этот процесс и практически целиком превратились в кристаллические сферы. Через 10 млрд лет само Солнце станет кристаллическим белым карликом», — отметил ученый.

К такому заключению специалисты пришли после наблюдения за 15 тыс белых карликов, замеченных спутником Европейского космического агентства Gaia на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Первые предположения о превращении белых карликов в кристаллы были выдвинуты еще полвека назад, но научное подтверждение эта гипотеза получила только сейчас.

Читайте также: На Пасху украинцев ждет пять выходных

Белыми карликами называют остатки «погибших» звезд относительно небольшой массы, которые не обладают собственными источниками энергии. Они появляются вследствие эволюции звезд с массой, не превышающей солнечную более чем в 10 раз.

космос, Солнце
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 10 января 2019
Среда, 9 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016