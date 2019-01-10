Ученые рассказали, во что превратится Солнце после его смерти

Солнце превратится в гигантский кристаллический объект через несколько миллиардов лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature международной группой ученых из Уорикского университета (Великобритания).

По данным исследователей, трансформация Солнца в кристалл произойдет по аналогии с эволюцией белых карликов — компактных «выгоревших» звезд, лишенных собственных источников термоядерной энергии.

Как отмечают специалисты, процесс кристаллизации этих космических объектов протекает в несколько этапов. Когда при падении температуры металлы и кислород в ядре белых карликов затвердевают, углерод, гелий и водород остаются жидкими. Затвердевшая материя попадает в центр звезды, вытесняя остальные атомы. В конечном счете звезда превращается в шар размером с Землю, плотность ядра которого настолько огромна, что один кубический сантиметр его вещества имеет массу порядка 10 тонн.

Подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед, указали ученые. По словам главы исследовательской группы Пьера-Эмманюэля Тремблэя, процесс кристаллизации присущ всем звездам среднего размера, включая Солнце, которое относится к классу желтых карликов.

«Миллиарды белых карликов уже завершили этот процесс и практически целиком превратились в кристаллические сферы. Через 10 млрд лет само Солнце станет кристаллическим белым карликом», — отметил ученый.

К такому заключению специалисты пришли после наблюдения за 15 тыс белых карликов, замеченных спутником Европейского космического агентства Gaia на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Первые предположения о превращении белых карликов в кристаллы были выдвинуты еще полвека назад, но научное подтверждение эта гипотеза получила только сейчас.

Белыми карликами называют остатки «погибших» звезд относительно небольшой массы, которые не обладают собственными источниками энергии. Они появляются вследствие эволюции звезд с массой, не превышающей солнечную более чем в 10 раз.