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Аналитики предрекают нехватку танкеров в связи с ростом производства СПГ в мире

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Аналитики предрекают нехватку танкеров в связи с ростом производства СПГ в мире

Согласно прогнозам директора по исследованиям компании Wood Mackenzie Джайлза Фаррера, в текущем году может возникнуть угроза нарушения логистики судоходства СПГ-танкеров из-за увеличения поставок сжиженного газа. Об этом сообщает издание LNG World Shipping. По словам Фаррера, в 2019 году совокупная мощность новых проектов СПГ составит более 60 млн т. В связи с этим может возникнуть нехватка танкеров, которые потребуются для перевозки этого рекордного объема СПГ.

Издание приводит данные Международного энергетического агентства, которое еще в середине 2018 года предрекало дефицит танкеров, что может поставить под угрозу безопасность поставок СПГ, особенно в отдаленные районы мира. Фаррер отмечает, что на движение танкеров также могут повлиять климатические условия. «Мягкий конец зимы 2019 года позволит отправить в Европу больше СПГ и еще сильнее снизить цены на него», — сказал он.

В компании обеспокоены количеством доступных на сегодняшний день танкеров для перевозки СПГ, особенно на спотовом рынке, так как большая часть флота работает по долгосрочным договорам фрахтования. Также к дефициту танкеров могут привести повышенные ставки фрахтования — в ноябре 2018 года они достигали $190 тыс. в день, что в пять раз больше, чем в мае того же года. Фаррер предположил, что в 2019 году «будет больше импорта СПГ, чем требуется, и это создаст конкуренцию поставкам трубопроводного газа, а также окажет давление на цены».

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Среди проектов по производству СПГ, по которым в текущем году могут быть приняты инвестрешения о реализации строительства, указываются три американских предприятия — Golden Pass, Calcasieu Pass и шестая очередь Sabine Pass, а также российский завод Арктик СПГ-2. Также в 2019 году может запуститься канадский СПГ-проект Woodfibre, а также ряд предприятий в Катаре, Папуа-Новой Гвинеи, Австралии и Нигерии.

СПГ
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Четверг, 10 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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