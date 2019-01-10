Аналитики предрекают нехватку танкеров в связи с ростом производства СПГ в мире

Согласно прогнозам директора по исследованиям компании Wood Mackenzie Джайлза Фаррера, в текущем году может возникнуть угроза нарушения логистики судоходства СПГ-танкеров из-за увеличения поставок сжиженного газа. Об этом сообщает издание LNG World Shipping. По словам Фаррера, в 2019 году совокупная мощность новых проектов СПГ составит более 60 млн т. В связи с этим может возникнуть нехватка танкеров, которые потребуются для перевозки этого рекордного объема СПГ.

Издание приводит данные Международного энергетического агентства, которое еще в середине 2018 года предрекало дефицит танкеров, что может поставить под угрозу безопасность поставок СПГ, особенно в отдаленные районы мира. Фаррер отмечает, что на движение танкеров также могут повлиять климатические условия. «Мягкий конец зимы 2019 года позволит отправить в Европу больше СПГ и еще сильнее снизить цены на него», — сказал он.

В компании обеспокоены количеством доступных на сегодняшний день танкеров для перевозки СПГ, особенно на спотовом рынке, так как большая часть флота работает по долгосрочным договорам фрахтования. Также к дефициту танкеров могут привести повышенные ставки фрахтования — в ноябре 2018 года они достигали $190 тыс. в день, что в пять раз больше, чем в мае того же года. Фаррер предположил, что в 2019 году «будет больше импорта СПГ, чем требуется, и это создаст конкуренцию поставкам трубопроводного газа, а также окажет давление на цены».

Среди проектов по производству СПГ, по которым в текущем году могут быть приняты инвестрешения о реализации строительства, указываются три американских предприятия — Golden Pass, Calcasieu Pass и шестая очередь Sabine Pass, а также российский завод Арктик СПГ-2. Также в 2019 году может запуститься канадский СПГ-проект Woodfibre, а также ряд предприятий в Катаре, Папуа-Новой Гвинеи, Австралии и Нигерии.