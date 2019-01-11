В Киеве самые дорогие в стране продукты питания

Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания. Об этом сообщил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«Анализ данных официальной статистики за последний месяц осени показал, что Киев, Донецкая и Закарпатская области имеют самую высокую стоимость социальных продуктов питания. Вместе эти регионы имеют больше половины самых дорогих продуктов из перечня, который мониторится Госстатом», — написал Дорошенко.

Лидером рейтинга с самыми высокими ценами на продукты является Киев, где сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины.

Второе место делят Донбасс и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью. Третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

В Киеве самые высокие цены на белый хлеб из муки высшего сорта — 35,9 грн за килограмм. Для сравнения, средний показатель по Украине — 21,5 грн.

Черный хлеб стоит в Киеве 24,6 грн за килограмм при средней цене — 17,9 грн; килограмм манной крупы — 15,4 грн, по Украине — 13,6 грн; яйца — 28,3 грн за десяток, при среднестатистической — 24,8 грн; сахар —16,8 грн за килограмм, при среднеукраинской — 14,2 грн.

Сало в Киеве можно купить за 120,9 грн, в то время когда по стране среднестатистическая стоимость — 75,7 грн.

В Донецкой области самыми высокими являются следующие позиции: куриная тушка — 61,9 грн за килограмм, а для сравнения — средний показатель по всем регионам — 58,3 грн; вареная колбаса — 100,8 грн, средняя цена — 92,2 грн; свекла — 9,2 грн, по Украине — 8,1 грн; морковь — 13,3 грн, а по стране — 11,1 грн; картофель — 8,7 грн, при среднестатистической — 6,7 грн.

На Закарпатье самыми дорогими являются следующие продукты: пшеничная мука — 12,7 грн, средняя стоимость — 11,2 грн; гречка — 21,2 грн за килограмм, средняя по Украине — 16,6 грн; мороженая рыба — 80,1 грн, среднестатистическая — 72,9 грн; масло подсолнечное — 37,6 грн за литр, средняя по данным Госстата — 35 грн; капуста — 9,6 грн, а по Украине — 7,2 грн.

На Херсонщине самые дорогие: куриное филе — 109,8 грн за килограмм, а средняя цена в стране — 103,5 грн; сметана — 64,1 грн, средняя по официальной статистике — 55,4 грн; лук — 14 грн за килограмм, среднеукраинская — 12,9 грн.

Нет максимальных цен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Тернопольщина является регионом с самыми низкими ценами на треть социальной корзины. В тройке регионов с комфортными ценами также Полтавщина и Днепропетровщина. Год назад рейтинг регионов с самыми низкими ценами был такой: Львовщина, Тернопольщина и Запорожье.

Год назад, в ноябре 2017 года, лидером антирейтинга с семью самыми дорогими продуктами была Донецкая область. Там были самые высокие цены на черный хлеб, муку, гречку, подсолнечное масло, сметану, творог и морковь. Тройка лидеров за год не изменилась: Киев, Донбасс, Закарпатье.

«Необходимо добавить, что жители Донецкой области и Киева имеют и самую высокую среднюю заработную плату в стране. Поэтому высокая цена обусловлена более высоким уровнем платежеспособности», — отметил Дорошенко.