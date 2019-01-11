Немцы рассказали, туристы из каких стран их чаще всего раздражают на отдыхе

Граждане Германии признались, что во время отдыха их больше всего раздражают туристы из России и Великобритании. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на опрос, проведенной туристической платформой ab-in-den-urlaub.de.
Россияне получили среди граждан 12 стран наихудшие оценки. 60% респондентов заявили, что туристы из РФ ведут себя очень шумно, 56% граждан ФРГ не нравится тяга российских граждан к алкоголю во время отдыха. Еще 38% участников исследования считают, что россияне грубо себя ведут, а 24% не нравится привычка туристов из РФ делать селфи.
В британцах отдыхающих из Германии раздражает, прежде всего, пристрастие к алкоголю (58%). В частности, самолеты часто вынуждены совершать незапланированные посадки из-за пьяных подданных Соединенного Королевства, пишет Welt. Причем, отмечает издание, немцев почему-то так не раздражают толпы пьяных соотечественников, например, на Мальорке.
Гражданам ФРГ не нравится также привычка британцев заранее занимать лежаки на пляжах и у бассейнов (37%). Но 69% респондентов отметили, что соотечественники их раздражают из-за этой привычки еще больше.
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