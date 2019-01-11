Во Франции готовятся к очередной волне протестов «желтых жилетов»

Во Франции ожидаются новые акции протестного движения «желтых жилетов». Об этом заявил генеральный директор Национальной полиции страны Эрик Морван, сообщает Укринформ.

«Мы ожидаем возврата к предыдущему уровню мобилизации», — отметил чиновник, имея в виду, что протесты возобновятся и активизируются после завершения праздников.

Как прогнозируют в полиции, в ближайшую субботу, в частности, в Париже, следует ожидать проявлений насилия со стороны демонстрантов.

Напомним, что с начала акций 17 декабря прошлого года во Франции было задержано 5,5 тыс. человек. Суды вынесли более 1 тыс. приговоров за причастность к насильственным действиям.