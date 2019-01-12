В центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел в субботу в девятом округе французской столицы, расположенном в центральной части города. Об этом сообщила префектура полиции.

По ее данным, местом взрыва стала улица Тревиз. В результате инцидента есть пострадавшие.

Как информировала префектура, значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов «желтых жилетов».