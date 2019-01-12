В результате взрыва в центре Парижа погибли двое пожарных

Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц.
Одной из погибших является подданная Испании. Данную информацию подтвердил МИД пиренейского королевства.
Изначально внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что женщина получила серьезные ранения. «К сожалению, пострадавшая испанка скончалась», — отметили в министерстве. Там добавили, что в результате взрыва пострадал еще один подданный Испании.
По информации парижской прокуратуры, легкие ранения и травмы получили 37 человек. По данным столичной префектуры полиции, в тяжелом состоянии находятся 10 граждан.
Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Работы на месте взрыва будут продолжаться еще в течение 24 часов. В частности, будет проведена оценка состояния пострадавшего здания, а также соседних домов.
По данным прокуратуры Парижа, начатое следствие рассматривает все возможные варианты произошедшего. На нынешнем этапе там склоняются к тому, что взрыв был вызван утечкой газа.
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