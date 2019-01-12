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В результате взрыва в центре Парижа погибли двое пожарных

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В результате взрыва в центре Парижа погибли двое пожарных

Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц.

Одной из погибших является подданная Испании. Данную информацию подтвердил МИД пиренейского королевства.

Изначально внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что женщина получила серьезные ранения. «К сожалению, пострадавшая испанка скончалась», — отметили в министерстве. Там добавили, что в результате взрыва пострадал еще один подданный Испании.

По информации парижской прокуратуры, легкие ранения и травмы получили 37 человек. По данным столичной префектуры полиции, в тяжелом состоянии находятся 10 граждан.

Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Работы на месте взрыва будут продолжаться еще в течение 24 часов. В частности, будет проведена оценка состояния пострадавшего здания, а также соседних домов.

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По данным прокуратуры Парижа, начатое следствие рассматривает все возможные варианты произошедшего. На нынешнем этапе там склоняются к тому, что взрыв был вызван утечкой газа.

Париж, взрыв
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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