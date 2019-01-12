В результате взрыва в Париже пострадали более 20 человек

Свыше 20 человек пострадали в результате взрыва газа в центре Парижа, который произошел в субботу. Такие предварительные данные сообщила префектура французской столицы.
По сведениям СМИ, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз (9-й округ города, севернее Больших бульваров). Пекарня в субботу не работала.
Взрыв был большой силы — расположенные на первом этаже четырехэтажного здания помещения булочной полностью уничтожены. Во всех ближайших домах выбиты не только стекла окон, но и сломаны рамы.
Пожарная служба проводит срочную эвакуацию из соседних зданий. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта. Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжается. Над районом летает вертолет спасательной службы.
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