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Основным вызовом для экономики Украины в 2019 году назвали двойные выборы

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Основным вызовом для экономики Украины в 2019 году назвали двойные выборы

Основным вызовом для экономики Украины в 2019 году являются предстоящие президентские и парламентские выборы, полагают участники дня открытых дверей в Национальном банке Украины (НБУ) в Киеве в среду.

Согласно экспресс-опросу центробанка, основным соответствующий фактор посчитало 56% аудитории, передает Интерфакс-Украины.

В ТОП-3 вызовов вошли также защита прав инвесторов и свобода предпринимательства (19%), а также предстоящий пик выплат по внешним обязательствам Украины (13%).

Наименее значимым фактором аудитория посчитала военные действия на территории Украины (4%).

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Кроме того, замедление роста мировой экономики отметило 8% опрошенных.

выборы, экономика, прогноз
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