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Коболев признал, что «Газпром» может остановить транзит газа через Украину

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Коболев признал, что «Газпром» может остановить транзит газа через Украину

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не исключает, что российский «Газпром» может прекратить транзит газа по территории Украины после завершения действующего транзитного контракта. Об этом Коболев заявил на брифинге в пятницу.

По его словам, главной задачей Украины на предстоящих трехсторонних газовых переговорах является сохранение транзита.

«Кроме того, мы хотим, чтобы контракт, который будет подписан, отвечал всем нормам европейского права. Если эти два условия будут выполнены, мы получим объем и гарантии, что эти объемы будут нам или предоставляться, или Украина будет получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства», — заявил Коболев.

Глава «Нафтогаза» напомнил, что российская сторона накануне сорвала трехсторонние технические переговоры. «Мое впечатление — они тянут время до завершения политического процесса (выборов в Украине — Ред.)», — сказал он.

«Достаточно ли времени даже после парламентских выборов такие соглашения заключить? Если подготовительные процессы будут идти в течение года, я думаю, достаточно. Есть ли вероятность, что „Газпром“ откажется (подписывать новый контракт — Ред.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? Да, такое уже было», — подчеркнул Коболев.

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«Может ли он отключить транзит? Может. Это было дважды сделано. Это были 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая огромное давление как на Европу, так и на Украину», — подытожил он.

Газпром, транзит газа, Андрей Коболев
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