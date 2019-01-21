В Страсбурге переизбрали председателя ПАСЕ

Лилиан Мори Паскье переизбрана в понедельник на второй срок в качестве председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл на открытии ее зимней сессии. Трансляцию из зала заседания в Страсбурге ведет сайт ПАСЕ.

Выступая перед парламентариями, Паскье тепло поблагодарила их за оказанное ей доверие. Она пообещала «работать с еще большим упорством, посвящая все свои силы работе, защищая ценности Совета Европы в сложных нынешних условиях».

Она также подчеркнула важность выполнения всеми государствами-членами их финансовых обязательств перед организацией.

«Все государства-члены должны выполнять свои финансовые обязательства. Совет Европы не может быть объектом шантажа», — сказала Паскье.

Кандидатура Паскье была единственной. Первый раз на этот высокий пост она была избрана в июне 2018 года, сменив итальянского социалиста Микеле Николетти, который вынужден был отказаться от председательства в ПАСЕ, поскольку не прошел на выборах в новый состав парламента своей страны. Николетти возглавлял ПАСЕ с 22 января 2018 года.

Председатель ассамблеи избирается на годовой срок с возможностью продления еще на год. По традиции переизбрание председателя ПАСЕ происходит без обсуждения, практически автоматически.

Паскье является представителем Социал-демократической партии Швейцарии, входящей в Социалистический интернационал.