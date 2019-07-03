ПАСЕ напомнила о необходимости приглашать наблюдателей на выборы

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с отзывом Украиной приглашения для наблюдателей на парламентские выборы и напомнила о необходимости наблюдения за выборами со стороны Ассамблеи. Об этом говорится в заявлении главы европейской организации, распространенном в среду.

«Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами 21 июля», — гласит коммюнике. В нем отмечается «давняя практика работы с Украиной», которая позволила «значительно улучшить правовую базу страны и избирательную практику».

«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов», — приводятся в заявлении слова Паскье. Она добавила, что готова вести диалог для улучшения отношений между Ассамблеей, Верховной Радой и украинской делегацией в ПАСЕ.

Во вторник спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить в Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы из-за ситуации, связанной с возвращением парламентской делегации РФ в Ассамблею.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Балтии, Грузия и Польша.