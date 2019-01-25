Netflix собирается снять сериал по мотивам Resident Evil

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустит новый сериал по мотивам франшизы Resident Evil («Обитель Зла»). Пока проект находится на ранней стадии разработки, сообщил в четверг портал Deadline.

По информации его источников, к созданию сериала будет привлечена компания Constantin Film, которая занималась серией фильмов. Сейчас Netflix ищет исполнительного продюсера проекта.

Deadline выяснил, что сюжет будет посвящен «мрачной» работе корпорации Umbrella и «новому мировому порядку, вызванному вспышкой T-вируса», который превращает людей в зомби.

Отметим, что в пятницу состоялся релиз игры Resident Evil 2, ремейка культовой игры компании Capcom 1998 года.