Netflix собирается снять сериал по мотивам Resident Evil

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустит новый сериал по мотивам франшизы Resident Evil («Обитель Зла»). Пока проект находится на ранней стадии разработки, сообщил в четверг портал Deadline.
По информации его источников, к созданию сериала будет привлечена компания Constantin Film, которая занималась серией фильмов. Сейчас Netflix ищет исполнительного продюсера проекта.
Deadline выяснил, что сюжет будет посвящен «мрачной» работе корпорации Umbrella и «новому мировому порядку, вызванному вспышкой T-вируса», который превращает людей в зомби.
Отметим, что в пятницу состоялся релиз игры Resident Evil 2, ремейка культовой игры компании Capcom 1998 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016