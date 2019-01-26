Gucci задолжал бюджету Италии около $1,6 млрд

Итальянские власти оценили налоговую задолженность торгового дома Gucci в $1,6 млрд (€1,4 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на данные аудита, проведенного по заказу правительственных органов.
Итальянские власти провели тщательное расследование уплаты налогов Gucci в 2011 — 2017 годах, сосредоточив внимание на деятельности швейцарской компании Luxury Goods International, которая является дочерней компаний холдинга Kering, владеющего знаменитой торговой маркой.
Агентство приводит мнение аналитиков Citi Group, которые подсчитали, что в итоге Kering может столкнуться с необходимостью уплаты до €2 млрд евро, поскольку придется оплатить не только налоговую задолженность, но и штрафы.
Отчет аудитора будет рассмотрен налоговыми органами Италии, которые затем сделают окончательное заключение.
В декабре 2017 года итальянская газета La Stampa сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Италии обыскали офисы компании Gucci из-за обвинений в неуплате налогов. Финансовая полиция считала, что бренд уклонялся от выплаты налогов в итальянский бюджет в течение нескольких лет, отражая свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения.
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