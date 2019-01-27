Итог очередной акции «желтых жилетов»: 8 пострадавших, 66 арестованных

Восемь человек, принимавших участие в одиннадцатой акции протестов «желтых жилетов» в Париже, получили ранения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

По данным телеканала, всего в акции протеста в Париже в субботу приняли участие 2500 человек. Восемь человек были ранены, при этом один из них — полицейский.

Вместе с тем сообщается, что 66 человек из числа протестующих были задержаны.

Во Франции в субботу прошла одиннадцатая по счету акция протеста «желтых жилетов». Протесты зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки