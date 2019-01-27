В полиции заявили о задержании «смотрящего» и держателя «общака» в Харьковской области

В ходе проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудники управления стратегических расследований ГУ Нацполиции задержали «смотрящего» по области местного криминального авторитета и держателя воровского «общака».
«У дома по ул.Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона — 44-летнего «смотрящего» по Харьковской области по прозвищу «Валерсон» и 44-летнего держателя «общака», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Кроме того, у обоих задержанных были обнаружены изъяты свертки с веществом белого цвета, похожим на метадон.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательский экспертный центр МВД Украины.
Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
За последнее время это уже второе задержание «Валерсона». 28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил о том, что правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов и задержали 20 человек, среди которых был и «Валерсон». Однако тогда ему не было предъявлено подозрение, его отпустили.
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