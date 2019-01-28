Окружение нардепа Грановского получило более 40 миллионов на ремонт аэропорта

КП «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета 8 января по результатам тендера заказало ООО «Энергосинтез-2006» работ и оборудования на 41 миллион гривень. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».

До 15 апреля реконструируют систему светосигнального оборудования аэродрома. Гарантийный срок на работы составляет 10 лет, на оборудование — 2 года. На заработную плату пойдет 1,20 млн грн., То есть 3% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 1% — 244 тыс грн. Цена сделки на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 43,64 млн грн.

Закупку провели со второй попытки, потому что первый тендер отменили по решению АМКУ по жалобе отклоненного ООО «Авиа Консалт».

На этот раз «Авиа Консалт» обжаловала в АМКУ решения заказчика, но впоследствии фирма отозвала жалобу «в связи с выявленными обстоятельствами, которые имеют стратегическое значение для развития инфраструктуры Украины». О каких именно обстоятельствах идет речь, не уточняется.

Харьковской компанией «Энергосинтез-2006» (старое название — «ИДМ-Сервис») Елены Переверзевой руководит Дмитрий Деревянко. Ранее учредителями были Андрей Вишар и Александр Черепинский. Последний является совладельцем ООО «Топ-Сервис-Инвест», которым руководит Кирилл Левин, бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского. Партнером Черепинского по фирме «Топ-Сервис-Инвест» является ООО «Межрегиональный Инвестиционный Союз» панамской «Танагер Холдингс Лимитед Инк» россиянина Михаила Андреева.

Киевский «Межрегиональный Инвестиционный Союз» был прописан в БЦ «Евразия» по ул. Жилянская, 75, где расположена приемная Грановского, которого в СМИ называют неофициальным куратором судов и прокуратуры при президентстве Петра Порошенко.